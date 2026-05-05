In der Festspiel-Annonce fehlt die Gehaltsangabe

Nach wochenlangem Gezerre um die Ablöse des Salzburger Festspiel-Intendanten Markus Hinterhäuser sind seit vergangener Woche die künstlerische Leitung und auch die Präsidentschaft ausgeschrieben. Die Annoncen für die Festspiel-Posten werfen wegen gleich mehrerer Passagen Fragen auf.
Seit vergangener Woche sind sowohl Intendanz als auch Präsidentschaft der Salzburger Festspiele ausgeschrieben. Die hochoffizielle Veröffentlichung auf der elektronischen Plattform der Republik ging am Samstag online. Interessierte – und vor allem fähige – Kulturmanager haben bis zum 5. Juni Zeit, sich zu bewerben.
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