Eine Sekunde für mehr Gerechtigkeit bei der WM!

Eine Sekunde für mehr Gerechtigkeit! Die FIFA hatte schon schlechtere und zeitaufwendigere Ideen – und steckt alle 1248 WM-Spieler während der Teamshootings in eine spezielle Kabine. Dort erfolgt ein Scan, der nur eine Sekunde dauert, hochpräzise Körperteilabmessungen vornimmt. Die daraus erstellten KI-gestützten 3D-Avatare, die den echten Spielern in Größe und Statur entsprechen, ersetzen die bisherigen Figuren in der Abseitsgrafik.