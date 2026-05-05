Eine Sekunde für mehr Gerechtigkeit bei der WM!

Alle Fußballer werden vor WM 2026 in Kooperation mit Lenovo in einer speziellen Kabine vermessen – die dadurch erstellten Avatare sollen die Abseitsentscheidungen weiter verbessern. Während andere Änderungen auf dem Rasen für Aufregung sorgen...
Eine Sekunde für mehr Gerechtigkeit! Die FIFA hatte schon schlechtere und zeitaufwendigere Ideen – und steckt alle 1248 WM-Spieler während der Teamshootings in eine spezielle Kabine. Dort erfolgt ein Scan, der nur eine Sekunde dauert, hochpräzise Körperteilabmessungen vornimmt. Die daraus erstellten KI-gestützten 3D-Avatare, die den echten Spielern in Größe und Statur entsprechen, ersetzen die bisherigen Figuren in der Abseitsgrafik.
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