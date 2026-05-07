Glasner: „Die meisten Fans wollen nur ein Selfie“

Oliver Glasner hat die Chance, sich mit dem Conference-League-Titel von Crystal Palace zu verabschieden. Im Vorfeld des Halbfinal-Rückspiels gegen Donezk wurde der Trainer gefragt, ob es denn Fans gebe, die um seinen Verbleib betteln. Die coole Antwort des 51-jährigen Österreichers: „Die meisten wollen nur ein Selfie.“