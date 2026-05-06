Auch gegen ÖFB-Team! Sperre nach Eklat ausgeweitet

Der Fußball-Weltverband (FIFA) hat die von der UEFA verhängte Sperre gegen den argentinischen Offensivspieler Gianluca Prestianni auch auf die Weltmeisterschaft ausgeweitet.
Sollte der Flügelspieler von Benfica Lissabon für die argentinische Nationalmannschaft nominiert werden, würde er bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada die ersten beiden Spiele verpassen. Damit wäre auch die Partie gegen Österreich am 22. Juni in Arlington gegen den Titelverteidiger davon betroffen.
Mund mit Trikot verdeckt
Europas Verband (UEFA) hatte Prestianni für sechs Partien gesperrt, drei davon auf Bewährung. Der 20-Jährige soll im Champions-League-Spiel Mitte Februar Real-Madrid-Profi Vinícius Júnior als „Affen“ bezeichnet haben. Bei seiner verbalen Entgleisung hatte er seinen Mund mit dem Trikot verdeckt. Die FIFA kam einer UEFA-Bitte nach, die Sperre auf alle Wettbewerbe weltweit zu beziehen. Nach dem Vorfall hatte das International Football Association Board (IFAB) beschlossen, dass das Verdecken des Mundes bei Beleidigungen künftig als Platzverweis gewertet werden kann.
Ob Prestianni von Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni in den WM-Kader berufen wird, ist offen. Die Südamerikaner starten am 17. Juni in Kansas City gegen Algerien ins Turnier, zum Abschluss geht es am 28. Juni gegen Jordanien. Prestianni kam bisher nur einmal bei einem Testspiel im November für die Albiceleste zum Einsatz. Beim WM-Vorbereitungsspiel gegen Sambia am 31. März stand er nicht auf dem Platz. Wird er nicht für die WM berücksichtigt, sitzt er die restlichen Spiele seiner Sperre in einem UEFA-Wettbewerb der kommenden Saison ab.
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