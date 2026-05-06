Auch gegen ÖFB-Team! Sperre nach Eklat ausgeweitet

Ob Prestianni von Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni in den WM-Kader berufen wird, ist offen. Die Südamerikaner starten am 17. Juni in Kansas City gegen Algerien ins Turnier, zum Abschluss geht es am 28. Juni gegen Jordanien. Prestianni kam bisher nur einmal bei einem Testspiel im November für die Albiceleste zum Einsatz. Beim WM-Vorbereitungsspiel gegen Sambia am 31. März stand er nicht auf dem Platz. Wird er nicht für die WM berücksichtigt, sitzt er die restlichen Spiele seiner Sperre in einem UEFA-Wettbewerb der kommenden Saison ab.