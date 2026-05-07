Ballack: „Ich will nichts unterstellen, aber …“

Spiel bewusst in eine Richtung gelenkt?

„Das ist eine spielentscheidende Situation. Es ist das erste Mal, dass der vierte Offizielle in so eine Szene eingreift. Ich hatte das Gefühl, sie wollten die Gelb-Rote-Karte nicht geben. Das ist mein Gefühl als Zuschauer. Das sage ich ganz offen. Man sucht ja manchmal nach Situationen, um ein Spiel nicht in eine Bahn zu lenken. Ich will ihm nichts unterstellen, aber die Situation hat es nicht hergegeben, diese Entscheidung so zu fällen“, ärgerte sich Ballack bei DAZN.