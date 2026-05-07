Ballack: „Ich will nichts unterstellen, aber …“

So manche Entscheidung von Schiedsrichter Joao Pinheiro hat im Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain für große Fragezeichen gesorgt. Auch bei Michael Ballack ...
Besonders strittig die Szene in der 29. Minute, als Bayerns Konrad Laimer den Ball an die ausgestreckte Hand des bereits mit Gelb verwarnten Nuno Mendes spielte. Anstatt jedoch den PSG-Verteidiger vom Platz zu schicken, entschied der Unparteiische wegen eines angeblichen Handspiels von Laimer auf Freistoß für die Franzosen.
Spiel bewusst in eine Richtung gelenkt?
„Das ist eine spielentscheidende Situation. Es ist das erste Mal, dass der vierte Offizielle in so eine Szene eingreift. Ich hatte das Gefühl, sie wollten die Gelb-Rote-Karte nicht geben. Das ist mein Gefühl als Zuschauer. Das sage ich ganz offen. Man sucht ja manchmal nach Situationen, um ein Spiel nicht in eine Bahn zu lenken. Ich will ihm nichts unterstellen, aber die Situation hat es nicht hergegeben, diese Entscheidung so zu fällen“, ärgerte sich Ballack bei DAZN.
Auch Max Eberl ließ die Szene nach der Partie nicht unkommentiert. „Wir haben vielleicht in der ein oder anderen Situation falsche Entscheidungen getroffen. Jemand anderes auf dem Platz hat auch vielleicht die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen. Für mich ist es oder kann man eine Gelb-Rote-Karte geben. Dann geht das Spiel anders aus“, ist der Sportvorstand der Bayern überzeugt.
Ousmane Dembele hatte die Gäste bereits in der dritten Minute in Führung gebracht. Zwar traf Harry Kane in der Nachspielzeit noch zum 1:1, um sich in die Verlängerung zu retten, hätten die Münchner jedoch einen Sieg gebraucht. So waren es schließlich die Franzosen die mit einem Gesamtscore von 6:5 ins Endspiel der Königsklasse einzogen. Am 30. Mai trifft Paris in Budapest auf den FC Arsenal, der sich am Dienstag gegen Atletico Madrid durchsetzen konnte.
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