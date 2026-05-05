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Panini-Album

Die Pickerl kommen! Sammler rät zum Großeinkauf

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
05.05.2026 18:30
Haaland und Mbappe sind begehrt.
Haaland und Mbappe sind begehrt.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von Christian Reichel
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Christian Reichel und Oliver Gaisbauer

Ab Freitag bricht auch in Österreich wieder das Klebefieber aus, startet Panini den Verkauf des WM-Albums. Karl Stadler sammelt schon seit 1982 mit Besichtigung. Der „Krone“ verriet er wertvolle und sparsame Tipps.

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Exakt 112 Seiten und Platz für 980 Sticker: Das Panini-Album zur WM 2026 springt alles Dagewesene – was die logische Folge der Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 48 Teams ist. Ab Freitag hat das Kleben wieder Hochsaison: Denn da startet auch in Österreich der Verkauf. „Ist für mich klar, dass mein erster Weg in die Trafik führt.“

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