Die Pickerl kommen! Sammler rät zum Großeinkauf

Ab Freitag bricht auch in Österreich wieder das Klebefieber aus, startet Panini den Verkauf des WM-Albums. Karl Stadler sammelt schon seit 1982 mit Besichtigung. Der „Krone“ verriet er wertvolle und sparsame Tipps.
Exakt 112 Seiten und Platz für 980 Sticker: Das Panini-Album zur WM 2026 springt alles Dagewesene – was die logische Folge der Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 48 Teams ist. Ab Freitag hat das Kleben wieder Hochsaison: Denn da startet auch in Österreich der Verkauf. „Ist für mich klar, dass mein erster Weg in die Trafik führt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.