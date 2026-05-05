Die Pickerl kommen! Sammler rät zum Großeinkauf

Exakt 112 Seiten und Platz für 980 Sticker: Das Panini-Album zur WM 2026 springt alles Dagewesene – was die logische Folge der Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 48 Teams ist. Ab Freitag hat das Kleben wieder Hochsaison: Denn da startet auch in Österreich der Verkauf. „Ist für mich klar, dass mein erster Weg in die Trafik führt.“