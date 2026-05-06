42.500 €! TV-Sender lockt mit kuriosem WM-Angebot

Der amerikanische TV-Sender Fox und das Job-Portal Indeed halten Ausschau nach einem Fan, der sich alle 104 Spiele der Fußball-WM in diesem Sommer ansieht – und dafür 50.000 US-Dollar (rund 42.500 Euro) kassiert.
Das kuriose Angebot, bei dem genau eine Person gesucht wird, veröffentlichte der Sender rund fünf Wochen vor dem Start des Turniers, das von 11. Juni bis 19. Juli dauert. Einsatzort für den ungewöhnlichen Job ist der zentral gelegene Times Square in New York.
„Einem engagierten Bewerber winkt die einmalige Chance, jede Geschichte, jede Nation und jeden aufregenden Moment hautnah mitzuerleben und zu feiern“, sagte Robert Gottlieb als Marketing-Chef von Fox Sports.
Fan muss „jede Minute des WM-Turniers“ schauen
Besonders herausfordernd wird die Aufgabe am dritten und letzten Spieltag der Gruppenphase. Dann finden gleich zwölf Mal zwei WM-Spiele gleichzeitig statt. Der gesuchte Fan sei dafür verantwortlich, „jede Minute des WM-Turniers“ zu schauen und Social-Media-Inhalte während der WM zu erstellen, hieß es.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.