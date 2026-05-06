42.500 €! TV-Sender lockt mit kuriosem WM-Angebot

Fan muss „jede Minute des WM-Turniers“ schauen

Besonders herausfordernd wird die Aufgabe am dritten und letzten Spieltag der Gruppenphase. Dann finden gleich zwölf Mal zwei WM-Spiele gleichzeitig statt. Der gesuchte Fan sei dafür verantwortlich, „jede Minute des WM-Turniers“ zu schauen und Social-Media-Inhalte während der WM zu erstellen, hieß es.