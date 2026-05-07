Vom Dorf in die große Welt: „Ösis“ mischen auf

Letztgenannte funktionieren wie ein Uhrwerk, vertrauen sich blind – und konnten (nach kleinen Startschwierigkeiten) auch in Hoffenheim an die Erfolge aus Grazer Zeiten anschließen. Frei nach dem Vereinsmotto „vom Dorf in die Welt“ wird Hoffenheim kommende Saison fix international vertreten sein. Mit einer Elf, der Sky-Experte Lothar Matthäus vor der Saison den Abstieg prognostizierte. Nun jagt die Ilzer-Truppe den Vereinsrekord von 62 Zählern, Schicker erhöhte durch kluge Transfers den Marktwert der Mannschaft um satte 90 Millionen Euro – was ihm eine langfristige Vertragsverlängerung bescherte. „Er ist ein Garant für Stabilität“, lobt Klub-Mäzen Dietmar Hopp. Und für Erfolg. Anfangs als „Ösis“ belächelt, mischt das Duo Schicker/Ilzer nun auch Deutschland auf.