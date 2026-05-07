Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ilzer, Pass und Co.

Vom Dorf in die große Welt: „Ösis“ mischen auf

Deutsche Bundesliga
07.05.2026 07:07
Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer
Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer(Bild: AFP/THOMAS KIENZLE)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Die „Krone“ zu Besuch in Hoffenheim. Eine Kolumne von Christoph Kothgasser ...

0 Kommentare

Kühe, Pferde, Schafe – wenn man durch die Gegend rund um Sinsheim, jenem Ort, wo das Stadion der TSG Hoffenheim steht, spaziert, bekommt man fast schon das Gefühl von „Urlaub am Bauernhof“. Kaum zu glauben, dass hier eine der erfolgreichsten Mannschaften Deutschlands beheimatet ist. Ein Team, das lautstark an die Königsklasse klopft. Mit Alex Prass als Spieler, vor allem aber mit Cheftrainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker.

Alexander Prass
Alexander Prass(Bild: GEPA)

Letztgenannte funktionieren wie ein Uhrwerk, vertrauen sich blind – und konnten (nach kleinen Startschwierigkeiten) auch in Hoffenheim an die Erfolge aus Grazer Zeiten anschließen. Frei nach dem Vereinsmotto „vom Dorf in die Welt“ wird Hoffenheim kommende Saison fix international vertreten sein. Mit einer Elf, der Sky-Experte Lothar Matthäus vor der Saison den Abstieg prognostizierte. Nun jagt die Ilzer-Truppe den Vereinsrekord von 62 Zählern, Schicker erhöhte durch kluge Transfers den Marktwert der Mannschaft um satte 90 Millionen Euro – was ihm eine langfristige Vertragsverlängerung bescherte. „Er ist ein Garant für Stabilität“, lobt Klub-Mäzen Dietmar Hopp. Und für Erfolg. Anfangs als „Ösis“ belächelt, mischt das Duo Schicker/Ilzer nun auch Deutschland auf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
07.05.2026 07:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
125.541 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.803 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
109.424 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
723 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
722 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Ilzer, Pass und Co.
Vom Dorf in die große Welt: „Ösis“ mischen auf
Für Trainingslager
Deutscher Bundesligist kommt nach Saalfelden
Lob von Hopp
Nach Chaos: Schicker verlängert bei Hoffenheim
Bayern-Vertragspoker
„Er ist nicht Maradona!“ Hoeneß-Ansage an Laimer
Kakadu inklusive
Neue Heimwäsch‘ für Bayerns CL-Kracher gegen PSG

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf