Vom Dorf in die große Welt: „Ösis“ mischen auf

Die „Krone“ zu Besuch in Hoffenheim. Eine Kolumne von Christoph Kothgasser ...
Kühe, Pferde, Schafe – wenn man durch die Gegend rund um Sinsheim, jenem Ort, wo das Stadion der TSG Hoffenheim steht, spaziert, bekommt man fast schon das Gefühl von „Urlaub am Bauernhof“. Kaum zu glauben, dass hier eine der erfolgreichsten Mannschaften Deutschlands beheimatet ist. Ein Team, das lautstark an die Königsklasse klopft. Mit Alex Prass als Spieler, vor allem aber mit Cheftrainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker.
Letztgenannte funktionieren wie ein Uhrwerk, vertrauen sich blind – und konnten (nach kleinen Startschwierigkeiten) auch in Hoffenheim an die Erfolge aus Grazer Zeiten anschließen. Frei nach dem Vereinsmotto „vom Dorf in die Welt“ wird Hoffenheim kommende Saison fix international vertreten sein. Mit einer Elf, der Sky-Experte Lothar Matthäus vor der Saison den Abstieg prognostizierte. Nun jagt die Ilzer-Truppe den Vereinsrekord von 62 Zählern, Schicker erhöhte durch kluge Transfers den Marktwert der Mannschaft um satte 90 Millionen Euro – was ihm eine langfristige Vertragsverlängerung bescherte. „Er ist ein Garant für Stabilität“, lobt Klub-Mäzen Dietmar Hopp. Und für Erfolg. Anfangs als „Ösis“ belächelt, mischt das Duo Schicker/Ilzer nun auch Deutschland auf.
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