Hoteliers schlagen Alarm! WM-Buchungen bleiben aus

Rund ein Monat vor der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) ist vom großen Fan-Ansturm in den Vereinigten Staaten offenbar noch nichts zu merken. Die Hoteliers schlagen Alarm ...
So berichtet etwa „Forbes“, dass laut einer Umfrage des US-Hotelverbands „American Hotel & Lodging Association“ 80 Prozent der Hotels in den elf Gastgeberstädten von der derzeitigen Buchungslage enttäuscht sind. Vor allem der erhoffte Ansturm internationaler Fans blieb bislang aus.
Mega-Event ein „Nichtereignis“
Das Mega-Event bezeichneten sie in dem Zusammenhang sogar als ein „Nichtereignis“. Dabei sollte das Turnier mit 48 Teams und 104 Spielen eigentlich ein Riesen-Geschäft werden.
Als mögliche Gründe für den ausbleibenden WM-Hype werden teure Tickets, Visa-Probleme, hohe Transportkosten und die geopolitischen Unsicherheiten genannt.
Kritik an der FIFA
Aber auch die FIFA steht im Kreuzfeuer der Kritik. Der Fußball-Weltverband habe die Erwartungen aufgebläht und große Zimmerkontingente für sich blockiert, dann aber wieder freigegeben.
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