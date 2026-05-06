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Das sind die Gründe

Hoteliers schlagen Alarm! WM-Buchungen bleiben aus

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.05.2026 16:22
US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino
US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino(Bild: EPA/Annabelle Gordon / POOL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rund ein Monat vor der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) ist vom großen Fan-Ansturm in den Vereinigten Staaten offenbar noch nichts zu merken. Die Hoteliers schlagen Alarm ... 

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So berichtet etwa „Forbes“, dass laut einer Umfrage des US-Hotelverbands „American Hotel & Lodging Association“ 80 Prozent der Hotels in den elf Gastgeberstädten von der derzeitigen Buchungslage enttäuscht sind. Vor allem der erhoffte Ansturm internationaler Fans blieb bislang aus. 

(Bild: Mario Urbantschitsch)

Mega-Event ein „Nichtereignis“
Das Mega-Event bezeichneten sie in dem Zusammenhang sogar als ein „Nichtereignis“. Dabei sollte das Turnier mit 48 Teams und 104 Spielen eigentlich ein Riesen-Geschäft werden.

Als mögliche Gründe für den ausbleibenden WM-Hype werden teure Tickets, Visa-Probleme, hohe Transportkosten und die geopolitischen Unsicherheiten genannt.  

(Bild: Kronen Zeitung)

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Kritik an der FIFA
Aber auch die FIFA steht im Kreuzfeuer der Kritik. Der Fußball-Weltverband habe die Erwartungen aufgebläht und große Zimmerkontingente für sich blockiert, dann aber wieder freigegeben. 

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