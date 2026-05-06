73-Jähriger unter Traktor eingeklemmt: Tot!

Schreckliches Unglück am Dienstagnachmittag im niederösterreichischen Pillichsdorf (Bezirk Mistelbach): Ein 73-Jähriger wurde bei einem tragischen Unfall unter seiner Zugmaschine eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Zwei Passanten hatten Dienstagnachmittag auf einem Feldweg im Gemeindegebiet von Pillichsdorf eine schreckliche Entdeckung gemacht. Ein Traktor lag umgestürzt auf der Seite, der 73-jährige Lenker war zwischen der Fahrbahn und der tonnenschweren Zugmaschine eingeklemmt.
Die Augenzeugen reagierten sofort und setzten die Rettungskette in Gang. Doch die herbeigerufene Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Gefährt rechts umgekippt
Wie es zu dem Drama kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Vermutungen zufolge könnte sich der Frontlader des Traktors während der Fahrt ungewollt abgesenkt haben. Das Gerät dürfte am Asphalt hängen geblieben sein, woraufhin das Gefährt nach rechts umkippte und der Pensionist aus dem Traktor geschleudert wurde.
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