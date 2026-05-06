73-Jähriger unter Traktor eingeklemmt: Tot!

Gefährt rechts umgekippt

Wie es zu dem Drama kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Vermutungen zufolge könnte sich der Frontlader des Traktors während der Fahrt ungewollt abgesenkt haben. Das Gerät dürfte am Asphalt hängen geblieben sein, woraufhin das Gefährt nach rechts umkippte und der Pensionist aus dem Traktor geschleudert wurde.