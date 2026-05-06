Neue Stadträtin rettet Gartenidyll in Favoriten

„Ich freue mich sehr, dass mein Garten weiterhin bestehen bleibt und wir gemeinsam weiter daran arbeiten können“, sagt ein sichtlich erleichterter Maczejka. Auch Wiens neue Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) zeigt sich erfreut: „Es ist mir sehr wichtig, dass eine gemeinsame Lösung gefunden wurde. Und der Blumengarten von Herrn Maczejka erhalten bleibt!“