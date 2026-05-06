Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Zürich im Spital

Schweizer positiv auf Hantavirus getestet

Ausland
06.05.2026 11:05
(Bild: Photo Credit:Content Providers(s): CDC/Cynthia Goldsmith, Public domain, via Wikimedia Commons)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Schweiz ist ein Mann positiv auf das Hantavirus getestet worden. Er war zuvor Passagier des Kreuzfahrtschiffes Hondius, auf dem das Virus ausgebrochen war.

0 Kommentare

Der Mann wird derzeit im Universitätsspital Zürich behandelt, wie das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch mitteilte. Nach dem Auftreten von Krankheitssymptomen soll er sich nach Rücksprache mit seiner Hausärztin selbst dorthin begeben haben, wie die Schweizer Zeitung „Blick“ am Mittwoch berichtete.

Lesen Sie auch:
Der Schiffsarzt wurde ebenfalls infiziert – er und einige weitere Patienten sollen ausgeflogen ...
Bordarzt schwer krank
Kreuzfahrtschiff mit Hantavirus darf nach Spanien
06.05.2026
Tote am Luxusliner
Hantavirus wohl von Mensch zu Mensch übertragen
05.05.2026
„Sind echte Menschen“
Emotionale Worte von Bord des Hantavirus-Schiffes
05.05.2026

Der Mann war zusammen mit seiner Ehefrau Ende April von einer Reise in Südamerika zurückgekehrt. Die Partnerin dürfte laut Medienberichten bislang keine Symptome haben. Das Paar war an Bord des Kreuzfahrtschiffes, das immer noch mit dem Hantavirus-Ausbruch zu kämpfen hat, auch drei Todesopfer sind schon zu beklagen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
06.05.2026 11:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf