Schweizer positiv auf Hantavirus getestet

Der Mann war zusammen mit seiner Ehefrau Ende April von einer Reise in Südamerika zurückgekehrt. Die Partnerin dürfte laut Medienberichten bislang keine Symptome haben. Das Paar war an Bord des Kreuzfahrtschiffes, das immer noch mit dem Hantavirus-Ausbruch zu kämpfen hat, auch drei Todesopfer sind schon zu beklagen.