In Zürich im Spital
Schweizer positiv auf Hantavirus getestet
In der Schweiz ist ein Mann positiv auf das Hantavirus getestet worden. Er war zuvor Passagier des Kreuzfahrtschiffes Hondius, auf dem das Virus ausgebrochen war.
Der Mann wird derzeit im Universitätsspital Zürich behandelt, wie das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch mitteilte. Nach dem Auftreten von Krankheitssymptomen soll er sich nach Rücksprache mit seiner Hausärztin selbst dorthin begeben haben, wie die Schweizer Zeitung „Blick“ am Mittwoch berichtete.
Der Mann war zusammen mit seiner Ehefrau Ende April von einer Reise in Südamerika zurückgekehrt. Die Partnerin dürfte laut Medienberichten bislang keine Symptome haben. Das Paar war an Bord des Kreuzfahrtschiffes, das immer noch mit dem Hantavirus-Ausbruch zu kämpfen hat, auch drei Todesopfer sind schon zu beklagen.
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