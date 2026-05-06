Das ist die neue Wäsch‘ der Vienna Vikings

Bisher war sie ein gut gehütetes Geheimnis. Nun hat die Football-Franchise der Vienna Vikings ihre neue Wäsch‘ für die bevorstehende Saison in der neu geschaffenen American Football Legaue Europe (AFLE) präsentiert. Und zwar an einem ganz besonderene Ort.
Die Vienna Vikings präsentieren ihre neue Heimuniform für die Saison 2026 – und setzen dabei nicht nur sportlich, sondern auch visuell ein kraftvolles Statement. Inszeniert wurde das offizielle Shooting im eindrucksvollen Ambiente des MAK – Museum für angewandte Kunst.
Ihre Premiere am Spielfeld feiert die neue Uniform am 23. Mai, wenn die Vikings zum Saisonauftakt Berlin Thunder empfangen. Gespielt wird erstmals im neuen Sportclub-Stadion in Hernals. Kickoff ist um 18:00 Uhr. Tickets sind bereits über oeticket erhältlich.
Bereits vor dem offiziellen Saisonstart haben Fans die Möglichkeit, einen Blick auf das Team rund um Bernhard Seikovits, der im MAK als Fotomodell fungierte, zu werfen: Beim Open Practice am Donnerstag, 7. Mai um 17:30 Uhr im Footballzentrum Ravelinstraße in Simmering (Eingang Bleriotgasse) erwartet Besucher eine Scrimmage-Situation, die einen Vorgeschmack auf die kommende Saison bietet. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss stehen Spieler und Coaches für Meet & Greet, Selfies sowie Autogramme zur Verfügung.
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