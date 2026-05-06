Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Europa-Bühne

Das ist die neue Wäsch‘ der Vienna Vikings

Sport-Mix
06.05.2026 11:14
Auf dem Weg nach oben: Bernhard Seikovits mit dem neuen Vikings-Jersey im Museum für angewandte ...
Auf dem Weg nach oben: Bernhard Seikovits mit dem neuen Vikings-Jersey im Museum für angewandte Kunst.(Bild: Fotoaufnahmen im MAK - Museum für angewandte Kunst. (c) Hannes Jirgal, 2026)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Bisher war sie ein gut gehütetes Geheimnis. Nun hat die Football-Franchise der Vienna Vikings ihre neue Wäsch‘ für die bevorstehende Saison in der neu geschaffenen American Football Legaue Europe (AFLE) präsentiert. Und zwar an einem ganz besonderene Ort.

0 Kommentare

Die Vienna Vikings präsentieren ihre neue Heimuniform für die Saison 2026 – und setzen dabei nicht nur sportlich, sondern auch visuell ein kraftvolles Statement. Inszeniert wurde das offizielle Shooting im eindrucksvollen Ambiente des MAK – Museum für angewandte Kunst.

Ihre Premiere am Spielfeld feiert die neue Uniform am 23. Mai, wenn die Vikings zum Saisonauftakt Berlin Thunder empfangen. Gespielt wird erstmals im neuen Sportclub-Stadion in Hernals. Kickoff ist um 18:00 Uhr. Tickets sind bereits über oeticket erhältlich.

Bereits vor dem offiziellen Saisonstart haben Fans die Möglichkeit, einen Blick auf das Team rund um Bernhard Seikovits, der im MAK als Fotomodell fungierte, zu werfen: Beim Open Practice am Donnerstag, 7. Mai um 17:30 Uhr im Footballzentrum Ravelinstraße in Simmering (Eingang Bleriotgasse) erwartet Besucher eine Scrimmage-Situation, die einen Vorgeschmack auf die kommende Saison bietet. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss stehen Spieler und Coaches für Meet & Greet, Selfies sowie Autogramme zur Verfügung. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
06.05.2026 11:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
162.190 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
123.485 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
119.662 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
1895 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
753 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Kolumnen
Sie finden immer neue Wege, ihren Leuten zu helfen
671 mal kommentiert
Quer durch alle Parteien gibt es Mitleid für den „Gust“ – kein Wunder ...
Mehr Sport-Mix
HYPO Mehrkampfmeeting
Als Ländle-Rekordstarterin im Mösle zur Bestmarke
Für Europa-Bühne
Das ist die neue Wäsch‘ der Vienna Vikings
11.000 Höhenmeter
„Team Vorarlberg“ greift jetzt in Griechenland an
Handball-Liga Austria
Hard schlägt mit 32:31-Sieg bei Fivers zurück
Indien bezwungen
3:0-Erfolg! Österreich steht im WM-Achtelfinale

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf