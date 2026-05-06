Altes Café sucht neues Leben – mitreden erwünscht

Was wünscht er sich? „Falls es wieder ein Gastrobetrieb wird, hätte wir gerne ein Konzept mit Frühstück, Mittagsteller und am Abend eine Bar, in der man den Tag gemütlich bei einem Gin Tonic ausklingen lassen kann“, so Flammer.

Die Umfrage läuft noch bis 18. Mai. Die Ergebnisse werden am 29. Mai präsentiert.