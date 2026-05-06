Altes Café sucht neues Leben – mitreden erwünscht

Das Café Thermalbad im Zentrum von Bad Vöslau in Niederösterreich soll mithilfe der Bevölkerung bald wieder im alten Glanz erstrahlen. Die Bad Vöslauer sind aufgerufen, Ideen für eine sinnvolle Nachnutzung des traditionsreichen Gebäudes abzuliefern.
Mitten im Herzen der Stadt steht ein Gebäude, das viele Geschichten erzählen kann: das Café Thermalbad. Über Jahre hinweg hat es Generationen begleitet, Begegnungen ermöglicht und Erinnerungen geschaffen. Nun beginnt ein neues Kapitel. Das denkmalgeschützte Gebäude ist wieder im Besitz der Stadtgemeinde – und damit wächst die Hoffnung, diesen besonderen Platz aus dem Dornröschenschlaf zu holen.
Erbaut 1830 als private Biedermeiervilla Pereira-Arnstein war es ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Café Thermalbad in Betrieb. Seit 2017 ist es jedoch geschlossen.
Bürger dürfen mitreden, was sie im Zentrum gerne hätten
Jetzt ist die Kreativität der Bad Vöslauer gefragt. Online oder per Fragebogen dürfen diese mitbestimmen, was sie sich für ihren Ortskern wünschen. „Das kann ein Kaffeehaus genauso sein wie eine Eventlocation oder eine Gesundheitseinrichtung“, so Johann Pichler von der Liste Bad Vöslau.
„Das hier ist einer der schönsten Plätze Bad Vöslaus“, lobt auch Bürgermeister Christian Flammer das gesamte Ensemble um das Café – inklusiver mächtiger Platane, die ebenfalls unter Naturschutz steht.
Was wünscht er sich? „Falls es wieder ein Gastrobetrieb wird, hätte wir gerne ein Konzept mit Frühstück, Mittagsteller und am Abend eine Bar, in der man den Tag gemütlich bei einem Gin Tonic ausklingen lassen kann“, so Flammer.
Die Umfrage läuft noch bis 18. Mai. Die Ergebnisse werden am 29. Mai präsentiert.
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