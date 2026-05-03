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Völkermarkts Pechvogel

Knalleffekt! Trainer hört in der Kärntner Liga auf

Fußball Unterhaus
03.05.2026 20:58
Im Derby schenkten sich Köttmannsdorf und ATUS Ferlach nichts.
Im Derby schenkten sich Köttmannsdorf und ATUS Ferlach nichts.(Bild: Hermann Sobe)
(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Lukas Töfferl
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Lukas Töfferl und Stefan Plieschnig

Ein Kärntner-Liga-Sonntag, der es in sich hatte! Das Titelrennen ist nach Völkermarkts Umfaller so spannend wie lange nicht – vier Teams befinden sich innerhalb von drei Punkten. Ein Schiri gab nach Kreislaufproblemen w.o., ein Goalie verletzte sich bei einem Ausrutscher in der Kabine an der Schulter – und Dellach denkt an einen besonderen Aufstieg.

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Der Pechvogel der Woche heißt Oliver Kuester! Am Mittwoch hatte der Völkermarkt-Kicker gegen Spittal noch den Elfer zum 1:2 verschuldet. Den Ausgleich für Spittal erzielte er per Eigentor selbst. Am Sonntag flog er bei Dellach/G. nach 39 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz – der Anfang vom Ende bei der 0:3-Pleite!

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