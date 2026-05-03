Knalleffekt! Trainer hört in der Kärntner Liga auf

Ein Kärntner-Liga-Sonntag, der es in sich hatte! Das Titelrennen ist nach Völkermarkts Umfaller so spannend wie lange nicht – vier Teams befinden sich innerhalb von drei Punkten. Ein Schiri gab nach Kreislaufproblemen w.o., ein Goalie verletzte sich bei einem Ausrutscher in der Kabine an der Schulter – und Dellach denkt an einen besonderen Aufstieg.