Knalleffekt! Trainer hört in der Kärntner Liga auf

Ein Kärntner-Liga-Sonntag, der es in sich hatte! Das Titelrennen ist nach Völkermarkts Umfaller so spannend wie lange nicht – vier Teams befinden sich innerhalb von drei Punkten. Ein Schiri gab nach Kreislaufproblemen w.o., ein Goalie verletzte sich bei einem Ausrutscher in der Kabine an der Schulter – und Dellach denkt an einen besonderen Aufstieg.
Der Pechvogel der Woche heißt Oliver Kuester! Am Mittwoch hatte der Völkermarkt-Kicker gegen Spittal noch den Elfer zum 1:2 verschuldet. Den Ausgleich für Spittal erzielte er per Eigentor selbst. Am Sonntag flog er bei Dellach/G. nach 39 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz – der Anfang vom Ende bei der 0:3-Pleite!
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