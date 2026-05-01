Ein Ergebnis, das beide Teams nicht weiterbringt. Das trifft auf das Nachzügler-Derby der Salzburger Liga zwischen Anif und Puch zu, das 1:1 endete. „Es ist alles gleich geblieben, die Runde hätten wir uns sparen können“, war Anifs Interimstrainer Fabian Tribl nicht zufrieden mit dem einen Punkt. „Ich glaube, dass wir mehr Spielanteile gehabt haben. Wir waren aber nicht zwingend.“ Nur kurz nach Wiederanpfiff wackelte das Netz des gegnerischen Tores. Raphael Streitwieser brachte die Hausherren in Führung, Bünyamin Aksoy traf später aber das eigene Tor.