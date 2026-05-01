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Anif kommt nicht voran

„Die Runde hätten wir uns sparen können“

Salzburg: Sport-Nachrichten
01.05.2026 15:26
Das Tor von Streitwieser (M.) reichte am Ende nicht für einen Anifer Sieg.
Das Tor von Streitwieser (M.) reichte am Ende nicht für einen Anifer Sieg.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

In der Salzburger Liga trennten sich Anif und Puch im Nachzügler-Derby 1:1. Ein Ergebnis, das vor allem den Hausherren nicht weiterhilft. Kommende Woche wartet Tabellenführer Grödig.

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Ein Ergebnis, das beide Teams nicht weiterbringt. Das trifft auf das Nachzügler-Derby der Salzburger Liga zwischen Anif und Puch zu, das 1:1 endete. „Es ist alles gleich geblieben, die Runde hätten wir uns sparen können“, war Anifs Interimstrainer Fabian Tribl nicht zufrieden mit dem einen Punkt. „Ich glaube, dass wir mehr Spielanteile gehabt haben. Wir waren aber nicht zwingend.“ Nur kurz nach Wiederanpfiff wackelte das Netz des gegnerischen Tores. Raphael Streitwieser brachte die Hausherren in Führung, Bünyamin Aksoy traf später aber das eigene Tor.

So steht am Ende nur ein mickriger Zähler, Anthering – aktuell auf dem Relegationsplatz – hängt dem einstigen Westliga-Klub mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken. „Uns gehen nicht nur die Spiele, sondern auch die Spieler aus“, beklagte Tribl zahlreiche Ausfälle. „Also es gibt schon Gründe, warum wir hinten drinstecken.“

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Der Blick auf den kommenden Gegner macht den Anifern nicht wirklich Hoffnung, da wartet das Derby mit Grödig. „Klar ist Grödig der haushohe Favorit, aber wir werden es trotzdem probieren.“ Außerdem warten noch die direkten Duelle mit Anthering und Hallwang . . .

Samstag (17) gastiert Landescupfinalist Eugendorf in Straßwalchen.

Salzburger Liga: Anif – Puch 1:1 (0:0). Tore: Streitwieser (49.); Aksoy (68., Eigentor). – Gelb-Rot: Janjic (P, 81., Kritik). – Samstag: Straßwalchen – Eugendorf (17).

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