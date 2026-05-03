Stallbrand: Rinder befreien sich aus Flammenmeer

Glutnesterbekämpfung

Das Gebäude selbst konnte vor den Flammen nicht mehr gerettet werden. Es brannte bis auf die Grundmauern nieder. 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Penk, Obervellach, Stall, Tresdorf und Flattach sind auch am Sonntag noch im Einsatz. „Glutnester in Heuballen und in Brennholz müssen bekämpft und Brandwache gehalten werden“, erzählt Michael Salentinig, Einsatzleiter der FF Flattach. „Zum Glück haben wir die Rohrleitungen der Kelag, aus denen wir das Wasser entnehmen können“, zeigt er sich erleichtert.