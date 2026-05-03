Stallbrand: Rinder befreien sich aus Flammenmeer

100 Einsatzkräfte wurden in der Nacht auf Sonntag zu einem Großbrand nach Flattach (Kärnten) gerufen. Ein Wirtschaftsgebäude ging in Flammen auf. Im Gebäude waren mehrere Tiere untergebracht.
„Der brutale Lichtkegel war schon aus der Ferne zu sehen“, schildern Anwohner. Beim Eintreffen der Feuerwehren und der Polizei stand das Gebäude, das sich auf einem Plateau am Berg befindet, bereits in Vollbrand. Rasch wurde mit den Löscharbeiten begonnen.
18 Rinder wurden in dem Stall, der an das Wohnhaus angrenzt, gehalten. Sie konnten sich selbst aus dem brennenden Gebäude befreien. „Die aufgeschreckten Tiere wurden von den Besitzern unverletzt eingefangen und in Sicherheit gebracht.“
Glutnesterbekämpfung
Das Gebäude selbst konnte vor den Flammen nicht mehr gerettet werden. Es brannte bis auf die Grundmauern nieder. 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Penk, Obervellach, Stall, Tresdorf und Flattach sind auch am Sonntag noch im Einsatz. „Glutnester in Heuballen und in Brennholz müssen bekämpft und Brandwache gehalten werden“, erzählt Michael Salentinig, Einsatzleiter der FF Flattach. „Zum Glück haben wir die Rohrleitungen der Kelag, aus denen wir das Wasser entnehmen können“, zeigt er sich erleichtert.
Wald vor Flammen schützen
Große Herausforderung in der Nacht: „Den angrenzenden Wald vor den Flammen zu schützen, was uns zum Glück gelungen ist.“
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