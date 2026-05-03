Einsatz eskaliert: Mann schlug auf Polizistin ein

Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Sonntag ein Beziehungsstreit in Klagenfurt. Der Mann schlug nicht nur auf seine Freundin ein und verletzte diese. Der 37-Jährige ging auch auf eine Polizistin los.
Die 30-Jährige erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und setzte gegen Mitternacht daraufhin den Notruf ab. Der 37-Jährige beruhigte sich auch, als die Polizei den Sachverhalt aufnahm, nicht. Und verhielt sich gegenüber den einschreitenden Beamten aggressiv und ging in weiterer Folge auf die Polizistin los. Er versuchte, die Frau aus der Wohnung zu drängen und schlug auf sie ein.
In Folge klickten für den Mann die Handschellen und er wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Eine Anzeige folgte und ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen.
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