Einsatz eskaliert: Mann schlug auf Polizistin ein

Die 30-Jährige erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und setzte gegen Mitternacht daraufhin den Notruf ab. Der 37-Jährige beruhigte sich auch, als die Polizei den Sachverhalt aufnahm, nicht. Und verhielt sich gegenüber den einschreitenden Beamten aggressiv und ging in weiterer Folge auf die Polizistin los. Er versuchte, die Frau aus der Wohnung zu drängen und schlug auf sie ein.