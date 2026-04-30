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Ex-NFL-Profi stirbt mit gerade einmal 35 Jahren!

US-Sport
30.04.2026 18:42
Josh Mauro ist tot
Josh Mauro ist tot(Bild: APA/BARBARA GINDL; x.com/AZCardinals)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Allzu früh hat ihn der Tod heimgesucht: Im Alter von gerade einmal 35 Jahren ist der frühere NFL-Profi Josh Mauro für die Sportöffentlichkeit völlig unerwartet gestorben!

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Wie Greg Mauro, der Vater des langjährigen Defensive-End-Spielers, via Social Media bekannt gab, habe sein Sohn Josh am vergangenen Donnerstag „seinen letzten Atemzug auf Erden und seinen ersten im Himmel getan.“

1,98 Meter groß und offiziell 132 Kilogramm schwer
Während seiner aktiven Karriere war der 1,98 Meter große und offiziell 132 Kilogramm schwere Josh Mauro die längste Zeit bei den Arizona Cardinals engagiert. Bei den Pittsburgh Steelers war er zwar zunächst als „undrafted free agent“ untergekommen, aber bei der finalen Kader-Fixierung vor Saisonbeginn entlassen worden. Erst danach kam er zu den Cardinals. Nach vier Spielzeiten und 47 Auftritten im NFL-Grunddurchgang wechselte er für je ein Jahr zu den New York Giants (12 Spiele) und zu den Las Vegas Raiders (13 Spiele), ehe er am Ende seiner Karriere zu den Cardinals zurückkehrte und in zwei Saisonen noch weitere acht Partien absolvierte.

„Mit vielen Tränen und gebrochenen Herzen ...“
Die wohl erfolgreichste Saison für Mauro war wohl jene von 2016, als er in 15 Spielen 32 Tackles verzeichnen konnte.

Zu den näheren Umständen des Todes von Josh Mauro gibt es zwar keine weiteren Informationen, Vater Greg bat etwa auf Facebook um Gebete für seinen Sohn und die Familie. „Mit vielen Tränen und gebrochenen Herzen, aber fest verankert in der unerschütterlichen Gewissheit, dass unser geliebter Josh nun geheilt und neu geschaffen ist – in der Gegenwart des Herrn -, bitten wir demütig um eure Gebete, während unsere Familie den schmerzlichen Verlust unseres wunderbaren Sohnes, Bruders, Onkels, Enkels und Freundes durchleidet.“

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