Ex-NFL-Profi stirbt mit gerade einmal 35 Jahren!

1,98 Meter groß und offiziell 132 Kilogramm schwer

Während seiner aktiven Karriere war der 1,98 Meter große und offiziell 132 Kilogramm schwere Josh Mauro die längste Zeit bei den Arizona Cardinals engagiert. Bei den Pittsburgh Steelers war er zwar zunächst als „undrafted free agent“ untergekommen, aber bei der finalen Kader-Fixierung vor Saisonbeginn entlassen worden. Erst danach kam er zu den Cardinals. Nach vier Spielzeiten und 47 Auftritten im NFL-Grunddurchgang wechselte er für je ein Jahr zu den New York Giants (12 Spiele) und zu den Las Vegas Raiders (13 Spiele), ehe er am Ende seiner Karriere zu den Cardinals zurückkehrte und in zwei Saisonen noch weitere acht Partien absolvierte.