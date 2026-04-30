Standort-Rating zeigt „bedenkliche Schieflage“

Besonderen Handlungsbedarf ortet der AK-Chef beim Thema Frauen im Berufsleben: Das Land habe den höchsten Gender-Pay-Gap Österreichs und eine der höchsten Teilzeitquoten bei Frauen. Zudem würden sich veraltete Rollenbilder hartnäckig halten: Über die Hälfte der Vorarlberger Männer glaube noch immer, dass Kinder unter der Erwerbstätigkeit von Müttern leiden. So würden Rahmenbedingungen zementiert, die eine Vollzeitarbeit für beide Elternteile de facto unmöglich machen. „Frühe Bildung ist kein Luxus. Sie schafft für Frauen erst echte Wahlfreiheit und sorgt dafür, dass sie Familie und Beruf endlich vereinbaren können“, erläuterte Heinzle. Vor diesem Hintergrund sei der Ausbau und die Verbesserung der frühen Bildung in Vorarlberg keine politische Option mehr, sondern eine ökonomische Notwendigkeit für den Standort.