Hasenpest wurde in Vorarlberg nachgewiesen

Im Auer Ried in Lustenau ist bei einem Mitte April tot aufgefundenen Feldhasen Tularämie, die sogenannte Hasen- oder Nagerpest, festgestellt worden. Die Krankheit kann durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder Überträgern wie Zecken auch auf Menschen übertragen werden und grippeartige Symptome hervorrufen, erklärt die Landesveterinärabteilung. Es wird empfohlen, kranke oder tote Hasen nicht mit bloßen Händen anzugreifen und Staub von der Fundstelle nicht einzuatmen.