Schon wieder Wolf im Ländle vor Kamera gelaufen

In Hohenems geht der Wolf um – in der Nacht auf Freitag lief er vor einem Wohnhaus herum und trank aus einem dort aufgestellten Gefäß Wasser. Festgehalten wurde die Szene von einer Wohnhauskamera. Das Videomaterial wurde noch am Freitag analysiert – tatsächlich handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Wolf. Landesrat Christian Gantner (ÖVP) meinte dazu, dass eine solche Situation inakzeptabel sei. Ein Wolf, der im dichten Siedlungsgebiet aus einem Wassernapf trinke, das gefährde die Sicherheit, meinte er.