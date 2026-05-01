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Abschuss geplant

Schon wieder Wolf im Ländle vor Kamera gelaufen

Vorarlberg
01.05.2026 14:17
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Erst vor wenigen Tagen kam es in Wald am Arlberg und in Hohenems zu Wolfssichtungen. Nun wurde der Beutegreifer direkt vor einem Wohnhaus gefilmt – er wird nun zum Abschuss freigegeben. 

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In Hohenems geht der Wolf um – in der Nacht auf Freitag lief er vor einem Wohnhaus herum und trank aus einem dort aufgestellten Gefäß Wasser. Festgehalten wurde die Szene von einer Wohnhauskamera. Das Videomaterial wurde noch am Freitag analysiert – tatsächlich handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Wolf. Landesrat Christian Gantner (ÖVP) meinte dazu, dass eine solche Situation inakzeptabel sei. Ein Wolf, der im dichten Siedlungsgebiet aus einem Wassernapf trinke, das gefährde die Sicherheit, meinte er.  

Nachdem ein Wolf direkt vor einem Haus gesichtet wurde, wird dieser nun zum Abschuss ...
Nachdem ein Wolf direkt vor einem Haus gesichtet wurde, wird dieser nun zum Abschuss freigegeben. (symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)

Und deshalb wird der Wolf nun zum Abschuss freigegeben. Möglich wird das durch eine sogenannte Maßnahmenverordnung. In einem solchen Fall muss nicht gewartet werden, bis es zu einem Schadensfall durch den Wolf kommt. Es reicht, wenn die Sicherheit von Mensch oder Tier unmittelbar gefährdet ist.

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Bereits vor wenigen Tagen wurde in Hohenems ein Wolf gesichtet. Ein Wanderer ist auf das Tier gestoßen. Dieses hat sich beim Anblick des Mannes aber gleich verzogen. Und per Video wurde jüngst erst ein umherstreunender Wolf in Wald am Arlberg festgehalten – ebenfalls mitten im Siedlungsbereich.     

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