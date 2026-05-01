Auf Wald- und Wiesenpfaden zum Weitblick

Fantastische Aussicht auf das Rheintal

Gleichzeitig ist Suldis ein Ausgangspunkt für verschiedene Wanderungen, etwa in Richtung Furx oder zum „Vita Schrofen“. Letzterer bietet sich als Ziel für eine abwechslungsreiche kleine Tour an. Die Route verläuft zunächst durch die kleine Ortschaft, wobei man den Wegweisern in Richtung „Alpwegkopf“ folgt. Anfangs geht es noch gemütlich flach dahin, doch bald kommt der erste steilere Abschnitt, welcher durch einen Wald führt. Vorbei an der geschindelten Kapelle biegt man danach auf den Pfad bergwärts in Richtung „Vita Schrofen“ ab. Es geht über magere Bergwiesen, auf denen bereits der stängellose Enzian sowie der Frühlings-Enzian blühen. Bereits jetzt hat man eine fantastische Aussicht auf das Rheintal und die Schweizer Berge im Hintergrund. Es geht nun über Wiesen- und Waldpfade immer weiter bergan bis zum Aussichtspunkt „Vita Schrofen“. Der Rundweg führt weiter in Richtung Skigebiet Furx. Beim Peterhof lädt die Sonnenterrasse zu einer Einkehr ein. Danach kann man gestärkt über die idyllisch gelegene Baualpe retour nach Suldis wandern.