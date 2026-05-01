Bregenz: Verschuldung stieg auf 160 Millionen €

Vorarlbergs Landeshauptstadt Bregenz hat das Budgetjahr 2025 mit einem positiven Geldfluss in der operativen Gebarung, aber auch mit einer Erhöhung der Verschuldung abgeschlossen. Einzahlungen von 130,2 Millionen Euro standen laut Rechnungsabschluss Auszahlungen von 126,6 Millionen Euro gegenüber, der Saldo belief sich auf 3,6 Millionen Euro. Im Voranschlag hatte man noch mit einem negativen Saldo kalkuliert. Der Schuldenstand wuchs um 24 Millionen Euro auf 160 Millionen Euro (+17,45 Prozent) an.