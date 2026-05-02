Stolze Altacher, aber Aufregung um eine Szene

Nach dem verlorenen Cup-Finale gegen den LASK (2:4 nach Verlängerung) haben sich die Altacher stolz über ihre Leistung gezeigt, wenngleich die Enttäuschung noch überwiegt. Neben Anerkennung für den Sieger aus Linz bleibt aber auch Ärger über eine strittige Szene unmittelbar vor dem entscheidenden Gegentreffer, als gleich zwei Altacher am Rasen liegen geblieben waren. Doch der Blick muss nun schon auf die Spiele in der Qualigruppe gerichtet werden.