Wirbel um Spitalsreform geht in die nächste Runde

Die Abwanderung der Orthopädie von Bad Radkersburg nach Deutschlandsberg schlägt im Thermenort weiter hohe Wellen: Jetzt wendet sich die Plattform für ein lebenswertes Bad Radkersburg rund um Christian Neuhold mit einem Schreiben wieder direkt an Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und FPÖ-Klubobmann Marco Triller. Darin befürchtet die Initiative durch den „Transfer“ in die Weststeiermark den Wegfall von 100 Arbeitsplätzen vor Ort.