Budget-Dilemma: „Braucht Maßnahmen, die wehtun“

Geduld brauchte Heinz Drobesch am Dienstag: Obwohl der Tätigkeitsbericht seines Landesrechnungshofs an der ersten Stelle der Tagesordnung stand, kam er erst nach vier Stunden an die Reihe. Grund: Zuvor gab es eine aktuelle Stunde zur Thermenbahn, vier Befragungen und gleich fünf Besprechungen von Anfragebeantwortungen.