„Wir lassen uns das Kulturbudget nicht aushöhlen“

Die Diskussion um die Abschaffung der ORF-Landesabgabe und die damit verbundene Gefahr für die heimische Kulturszene hat am Dienstag den Landtag erreicht. Rund ein Drittel des Kulturbudgets kommt aus diesen Mitteln, ob und wie diese Millionen kompensiert werden können, steht in den Sternen. Der zuständige ÖVP-Landesrat Karlheinz Kornhäusl verweist bei diesem Thema stets auf das Wort von FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek, dass es eine Kompensation der Mittel geben wird.