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Ölterminal brennt

Nach Drohnenangriff: Schwarzer Regen in Russland

Ausland
24.04.2026 10:55
Über der Stadt Tuapse gab es gigantische Rauchwolken, schwarzer Regen fiel vom Himmel.
Über der Stadt Tuapse gab es gigantische Rauchwolken, schwarzer Regen fiel vom Himmel.(Bild: OSINT)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Seit vier Tagen brennt eine Ölraffinerie in der russischen Schwarzmeerstadt Tuapse. Der Einschlag einer ukrainischen Drohne hatte die Anlage in Brand gesetzt. Über der Stadt türmten sich Rauchwolken, schwarzer Regen fiel vom Himmel.

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Die russischen Behörden warnen vor gefährlichen Konzentrationen von Giftstoffen in der Luft des ansonsten beliebten Ferienorts. Luftmessungen zeigten, dass die Grenzwerte für Benzol, Xylol und Ruß um das zwei- bis dreifache überschritten wurden.

Erdöl fällt vom Himmel
Bewohner der Stadt teilten in sozialen Medien Videos von schwarzem Regen mit dunklen, öligen Tropfen (siehe unten). Laut Behörden bildeten Nebenprodukte des Feuers, vermischt mit Regenwasser, in Gebieten rund um das Terminal eine „schwarze Schicht“, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters. Die Bewohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, die Fenster geschlossen zu halten und Oberflächen abzuwischen.

Reinigungsritual in Kirche
Die Katastrophenstimmung in Tuapse veranlasst das Führungspersonal offenbar zu skurrilen Schritten. Weniam Kondratjew, Gouverneur der Region Krasnodar, führte in einer Kirche ein Ritual durch, das die Reinigung der Stadt symbolisieren sollte, berichtet der ukrainische Blogger „Supernova+“. Auf Telegram postete er ein Video, in dem zu sehen war, wie der Gouverneur mehrmals den Kirchenboden küsste (siehe unten).

Brand unter Kontrolle
Inzwischen haben Feuerwehrleute den Brand in dem Ölterminal nach offiziellen Angaben unter Kontrolle gebracht. Offene Flammen seien gelöscht, die Arbeiten zur vollständigen Brandbekämpfung dauerten jedoch an, teilten die Behörden der Region Krasnodar am Freitag mit.

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Knotenpunkt für Ölepxort
Der Betrieb der Raffinerie, die hauptsächlich für den Export produziert, ruht derzeit Insidern zufolge. Tuapse ist einer der wichtigsten Knotenpunkte für den russischen Erdölexport. Seit einiger Zeit hat die Ukraine ihre Angriffe auf Ölraffinieren und sonstige Energieanlagen in Russland intensiviert, um den kriegswichtigen Geldfluss des Kremls zu stören.

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