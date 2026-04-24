Reinigungsritual in Kirche

Die Katastrophenstimmung in Tuapse veranlasst das Führungspersonal offenbar zu skurrilen Schritten. Weniam Kondratjew, Gouverneur der Region Krasnodar, führte in einer Kirche ein Ritual durch, das die Reinigung der Stadt symbolisieren sollte, berichtet der ukrainische Blogger „Supernova+“. Auf Telegram postete er ein Video, in dem zu sehen war, wie der Gouverneur mehrmals den Kirchenboden küsste (siehe unten).