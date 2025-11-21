EU leitet weitere Verfahren gegen Österreich ein

Noch zwei Monate Zeit für Antwort

Die Eurovignetten-Richtlinie verfolgt das Ziel der Harmonisierung der Einhebung der Gebühren für Straßennutzung in der EU. Sie gilt für Pkw, Busse sowie leichte Nutzungsfahrzeuge und legt fest, wie die Mitgliedstaaten die Umweltkosten von Luftverschmutzung, CO₂-Emissionen und Co bei den Gebühren berücksichtigen müssen. Gefördert werden soll das Nutzen umweltfreundlicher Fahrzeuge. Österreichs Regierung habe keine ausreichenden Belege vorgelegt, warum es von der Verpflichtung abweichen wolle, die Gebühren für leichte Nutzfahrzeuge an deren Emissionswerte anzupassen, kritisierte die EU-Kommission.