„Angefressener“ Kobel rechnet mit Mitspielern ab

Nach der enttäuschenden 0:1-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach ist Dortmunds Keeper Gregor Kobel mit seinen Teamkollegen hart ins Gericht gegangen. „Es hat sich nicht gut angefühlt auf dem Platz. Es ist super frustrierend, und man geht angefressen nach Hause“, schimpfte der Schweizer nach dem Spiel.