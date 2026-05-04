Pensionsraub

Woher kommen diese 90 Milliarden Euro, die es der Ukraine auch ermöglichen, höhere Pensionen zu finanzieren? Unsere Politiker sagen: Uns kostet das nichts. Das stimmt nur insofern, als es uns vorerst nichts kostet. Tatsächlich haften wir dafür. Die Ukraine muss die Milliarden erst zurückzahlen, wenn Russland Entschädigungen für den Krieg leistet. Echte Experten wie der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, bezweifeln, dass wir dieses Geld je wiedersehen. Gut für Ungarn, Tschechien und die Slowakei – sie haften nicht. Schlecht für uns Österreicher.