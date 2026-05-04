Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gastkommentar

Pensionsraub

Kolumnen
04.05.2026 10:00
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der ...
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Christian Baha
Von Christian Baha
0 Kommentare

Menschen, die diese Zweite Republik aufgebaut haben, erfahren nun den besonderen „Dank“ der Bundesregierung: Die Pensionisten sollen mit 550 Millionen Euro den größten Anteil am Sparpaket tragen. Die Pensionen werden mit rund 2,5 Prozent, also unterhalb der Inflation, angepasst und verlieren damit an Kaufkraft. Die Versprechen, dass sich Leistung lohnt und unsere Pensionen sicher sind, werden gebrochen.

Einem Pensionisten kann übel werden, wenn er in die Ukraine blickt, wo die Pensionen um 12,1 Prozent erhöht wurden. Diesem Land haben wir soeben mit einem 90-Milliarden-Euro-EU-Kredit das Überleben gesichert. Und dennoch forderte dessen Präsident Wolodimir Zelenskij umgehend weitere Mittel.

Woher kommen diese 90 Milliarden Euro, die es der Ukraine auch ermöglichen, höhere Pensionen zu finanzieren? Unsere Politiker sagen: Uns kostet das nichts. Das stimmt nur insofern, als es uns vorerst nichts kostet. Tatsächlich haften wir dafür. Die Ukraine muss die Milliarden erst zurückzahlen, wenn Russland Entschädigungen für den Krieg leistet. Echte Experten wie der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, bezweifeln, dass wir dieses Geld je wiedersehen. Gut für Ungarn, Tschechien und die Slowakei – sie haften nicht. Schlecht für uns Österreicher.

De facto erhöht sich unsere Haftung auf über 3 Milliarden Euro. Am Ende könnte uns das bis zu 5,1 Milliarden Euro kosten. Der nächste Pensionsraub ist damit wohl vorprogrammiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
04.05.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In dieser Barge wurde „Timmy“ in die Nordsee gebracht – nun mehren sich Zweifel, ob dabei ...
Crew unter Beschuss
Neue Zweifel am Schicksal von Wal „Timmy“
ÖVP-Klubobmann August Wöginger bekannte sich im Prozess in Linz „nicht schuldig“. 
Heute fällt das Urteil
Wöginger könnte auch bei Schuldspruch bleiben
Frankreichs Dauerkandidat startet einen vierten Anlauf aufs Präsidentenamt.
Wer folgt auf Macron?
Mélenchon wirft erneut seinen Hut in den Ring
Diese Luftaufnahme zeigt eine Gesamtansicht des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius, das aktuell vor ...
WHO schlägt Alarm
Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: 3 Tote
Die US-Regierung will deutlich über 5000 Streitkräfte aus Deutschland abziehen.
„Reduzieren stark“
Trump lässt Deutsche über Truppenabzug im Unklaren
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
211.802 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
105.802 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
91.203 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1272 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1144 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
739 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Mehr Kolumnen
Brief an die Leser
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
„Krone“-Kommentar
Uni-Inquisition gegen Rudolf Taschner
„Krone“-Kommentar
Die Schnaps-Idee für die Budgetsanierung
Maggies Kolumne
Abschied vom Tier: Die Liebe wiegt den Schmerz auf
„Krone“-Kommentar
Das Heimspiel des Kämpfers und Träumers Babler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf