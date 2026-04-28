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Helene Fischer:

Deshalb bringt sie heute nichts mehr aus der Ruhe

Adabei Österreich
28.04.2026 22:07
Helene Fischer bei „Willkommen Österreich“.
Helene Fischer bei „Willkommen Österreich“.(Bild: Klaus Titzer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rund drei Jahre lang hatte sich Helene Fischer von der Bühne zurückgezogen, jetzt steht sie kurz vor Beginn ihrer 360°-Tour. Am Dienstagabend war die Schlager-Ikone zu Gast bei „Willkommen Österreich“ und sprach ganz offen über ihr Leben als Mutter und warum sie heute gelassener ist als je zuvor.

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Mit warmen Worten wurde Helene Fischer von den Moderatoren Stermann und Grissemann begrüßt, der ihr gleich demonstrativ ein randvolles Glas Wein einschenkte – ein „Glas für Schlagersängerinnen“, wie er es nannte.

„Arbeite gerne Last Minute“
Auf ihre kommende Tour angesprochen, sagte Fischer ganz entspannt, sie habe mit den Vorbereitungen noch gar nicht begonnen. Auf die Frage, ob sie eine „faule Künstlerin“ sei, konterte sie: Sie liebe den Druck und arbeite gerne „Last Minute“.

Fischer mit Stermann, Grissemann und der deutschen Sängerin Christiane Rösinger.
Fischer mit Stermann, Grissemann und der deutschen Sängerin Christiane Rösinger.(Bild: ORF)
(Bild: ORF)

„Taylor Swift Deutschlands“
Allgemein gab sich die Künstlerin im Interview betont gelassen: „In meiner jetzigen Lebenssituation kann mich gar nichts mehr erschüttern“, erklärte sie und spielte damit auf ihre zwei Kinder an. Das Mama-Sein habe sie geerdet. „Wenn ich die Bühne verlasse, bin ich auch einfach wieder nur Mama“, sagte sie. Die Moderatoren bewunderten ihre Bodenständigkeit und bezeichneten sie als „die Taylor Swift Deutschlands“.

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Helene Fischer im Familienglück
Der Rückzug von der Bühne war eine bewusste Entscheidung für das Familienleben, so die Sängerin. „Ich genieße es jetzt noch besonders“, betonte Fischer. „Bis wir wirklich in die Probephasen starten, halte ich daran noch sehr stark fest.“

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