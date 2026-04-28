Deshalb bringt sie heute nichts mehr aus der Ruhe

„Taylor Swift Deutschlands“

Allgemein gab sich die Künstlerin im Interview betont gelassen: „In meiner jetzigen Lebenssituation kann mich gar nichts mehr erschüttern“, erklärte sie und spielte damit auf ihre zwei Kinder an. Das Mama-Sein habe sie geerdet. „Wenn ich die Bühne verlasse, bin ich auch einfach wieder nur Mama“, sagte sie. Die Moderatoren bewunderten ihre Bodenständigkeit und bezeichneten sie als „die Taylor Swift Deutschlands“.