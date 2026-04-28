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Volleyball-Hauptstadt

Hartberg feiert historischen ersten Meistertitel

Sport-Mix
28.04.2026 22:41
Hartberg ist neuer österreichischer Volleyball-Meister!
Hartberg ist neuer österreichischer Volleyball-Meister!(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Titel-Festspiele im steirischen Mannschaftssport gehen munter weiter! Nach dem Meistertitel der Grazer Eishockey-99ers steppte am Dienstagabend im oststeirischen Hartberg der Bär, krönten sich die TSV-Volleyballer vor über 1200 Fans erstmals zu Österreichs Champion. 

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Tollhaus? War noch untertrieben! Die Stadtwerke-Hartberg-Halle war am Dienstagabend ein Hexenkessel, exakt 1236 Fans waren bereit, um die Hartberger zum ersten Titel der Vereinsgeschichte zu schreien, trommeln, tröten, pfeifen, was auch immer. „Zu viel Stimmung? Willkommen im Finale“, richteten die TSV-Fans via Transparent auch eine unmissverständliche Botschaft an Gegner Ried. Die Oberösterreicher hatten sich im Verlauf der Finalserie der Herren-Volley-League wegen zu viel Lärms in der Halle seitens der Hartberg-Anhänger beschwert.

Nach einem klaren 25:16 im ersten Satz wurde auf den Rängen wohl schon das erste Mal auf den Meistertitel angestoßen. Ehrengast und Ex-Hartberger Lukas Glatz, der es via TSV nach Italien zu Top-Klub Verona geschafft hatte, meinte zufrieden: „Ich wäre selbst gern noch dabei, es kribbelt richtig. Aber die Burschen machen das ohnehin gut.“ Dann bäumte sich aber Ried auf, zeigte, dass man nicht zu Unrecht im Finale stand. 25:22, 26:24, die Gäste schlugen zurück! „Die Rieder agieren sensationell, holen die kuriosesten Bälle raus, ich hoffe, die spielen nicht pausenlos so stark“, schnaufte Hartberg-Manager Markus Gaugl bei 1:2-Satzrückstand.

Hartberg-Kapitän Max Thaller und Co. holten die Finalserie mit 4:1, sind erstmals Meister.
Hartberg-Kapitän Max Thaller und Co. holten die Finalserie mit 4:1, sind erstmals Meister.(Bild: GEPA)

Allerdings bewahrheitete sich dann, was sich schon in der ganzen Finalserie gezeigt hatte: Hartberg hat mehr Qualität, die längere Bank – und in diesem Finale den längeren Atem! 25:16, 15:11 im entscheidenden fünften Satz. Um exakt 22:28 Uhr verwertete Hartbergs Dorde Knezevic den ersten Matchball, spritzte nur Sekunden später bereits die erste Champagner-Dusche! Hartberg ist neuer Volleyball-Meister! Für die Steiermark war es nach dem Titel der Grazer Herren 2021 erst der zweite AVL-Erfolg überhaupt!

„Besser geht‘s nicht“, blickte Paul Scheiblhofer auf die bummvollen Ränge in der neuen Volleyball-Hauptstadt. „Hier sind sicher einige dabei, die heute länger aufbleiben!“ Und die Meisterparty konnte losgehen.

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