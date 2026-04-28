Hartberg feiert historischen ersten Meistertitel

Nach einem klaren 25:16 im ersten Satz wurde auf den Rängen wohl schon das erste Mal auf den Meistertitel angestoßen. Ehrengast und Ex-Hartberger Lukas Glatz, der es via TSV nach Italien zu Top-Klub Verona geschafft hatte, meinte zufrieden: „Ich wäre selbst gern noch dabei, es kribbelt richtig. Aber die Burschen machen das ohnehin gut.“ Dann bäumte sich aber Ried auf, zeigte, dass man nicht zu Unrecht im Finale stand. 25:22, 26:24, die Gäste schlugen zurück! „Die Rieder agieren sensationell, holen die kuriosesten Bälle raus, ich hoffe, die spielen nicht pausenlos so stark“, schnaufte Hartberg-Manager Markus Gaugl bei 1:2-Satzrückstand.