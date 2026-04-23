Bereit für mehr Basketball– jetzt Tickets sichern!

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Sport-Mix
23.04.2026 15:36
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(Bild: © Andreas Pichler-Kröss, APhotography)

Noch ist von der beeindruckenden A1-Arena die am Wiener Heumarkt für 3x3 Vienna presented by win2day entstehen wird, nichts zu sehen. Doch es ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Denn was da auf den altehrwürdigen Eislaufverein zukommt, sucht weltweit seinesgleichen. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt beim aktuellen 1+1 Ticketdeal im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at Ihre Tickets! 

3x3 VIENNA, von 11. bis 14. Juni, ist aus vielen Blickwinkeln betrachtet das größte Turnier der Welt. Unter der ikonischen Dachkonstruktion werden 3000 begeisterte Basketball-Fans Platz finden um ihren Helden zuzujubeln.

(Bild: © Andreas Pichler-Kröss, APhotography)

„214 Spiele an vier Tagen, 372 Athletinnen und Athleten – von den Top-Stars bis zu den besten Schulen – über 2000 Nächtigungen, 210.000,- Euro Preisgeld und der einzigartige inklusive Charakter des Events sprechen eine klare Sprache“, so Johannes Wiesmann, Co-Geschäftsführer der 3x3 Event GmbH. 

Bis es aber soweit is,t bis die Korbjagd begonnen werden kann, haben die rund 300 Helferinnen und Helfer noch alle 600 Hände voll zu tun. 20 Sattelschlepper beladen mit den 400 Tonnen Stahl, aus denen die Arena entsteht, werden anrollen. Damit die unterkellerte Location am Heumarkt das Gewicht sicher tragen kann, wurden schon im Vorjahr 1000 Stützen angebracht. Sodass die Stimmung im Stadion auch 2026 wieder unter die Haut gehen kann. 

Die Stützen im Keller können auch noch ein weiteres Jahr stehen bleiben. Denn eines steht schon jetzt fest: 3x3 Vienna wird auch 2027 wieder auf den legendären Heumarkt zurückkehren. 

Kauf 1 Ticket, bekomm 1 gratis
🏀 3x3 Vienna 2026 

Beim aktuellen Deal der Woche erhalten Sie beim Kauf eines Standard-Tickets od. eines Studententickets ein Ticket der gleichen Kategorie gratis dazu.

(Bild: 3x3 Vienna)

📍 Heumarkt / Stadtpark, 1030 Wien 

📅 12.-14. Juni 2026

AKTIONSCODE: KRONE

HIER geht‘s zum Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

Aktion gültig nur solange der Vorrat reicht bzw. bis spätestens 28.4.2026. Tickets unterschiedlicher Kategorie sind nicht kombinierbar. 

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