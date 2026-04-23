Bereit für mehr Basketball– jetzt Tickets sichern!

Bis es aber soweit is,t bis die Korbjagd begonnen werden kann, haben die rund 300 Helferinnen und Helfer noch alle 600 Hände voll zu tun. 20 Sattelschlepper beladen mit den 400 Tonnen Stahl, aus denen die Arena entsteht, werden anrollen. Damit die unterkellerte Location am Heumarkt das Gewicht sicher tragen kann, wurden schon im Vorjahr 1000 Stützen angebracht. Sodass die Stimmung im Stadion auch 2026 wieder unter die Haut gehen kann.