Wacker krönte Fest mit Aufstieg ins Semifinale

Wacker klar überlegen

Innsbruck West (9. in der Landesliga West) mag in dieser Atmosphäre von einer Cup-Sensation gegen Wacker Innsbruck geträumt haben. Der überlegene Westliga-Spitzenreiter ließ auf dem Weg zum möglichen Double aber nichts anbrennen. Nach mehreren „Sitzern“ stellte Kunze nach einem Tekir-Eckball per Kopf mit der überfälligen Führung die Weichen auf Aufstieg (42.). Der Rest war in der zweiten Halbzeit nur noch eine Formsache für die Truppe von Trainer Sebastian Siller. Wacker siegte mit 4:0.