Milliardärssohn will Escobars Nilpferde retten

Die Umsetzung eines solchen Vorhabens gilt jedoch als schwierig. Eine Umsiedlung ins Ausland hängt laut Umweltministerium davon ab, dass andere Staaten die Tiere aufnehmen und entsprechende Genehmigungen erteilen. Anfragen an mehrere Länder – darunter Indien – seien bisher an rechtlichen, technischen und finanziellen Hürden gescheitert, berichtete die Zeitung „El Tiempo“ unter Berufung auf das Ministerium.