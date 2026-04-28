Pfarrer von Zell im Wald verletzt aufgefunden

Einige Meter unterhalb eines Wanderwegs wurde Dienstagabend der Pfarrer von Zell am Ziller, Ignaz Steinwender, von einem Passanten aufgefunden. Er wurde mittels Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen.
Am Freitag gegen 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf den Zellberg alarmiert. Ein einheimischer Spaziergänger fand bei der St. Josefs Kapelle einen Mann einige Meter unterhalb vom Wanderweg liegend vor und setzte den Notruf ab.
Nach der Erstversorgung durch Flugrettung und Bergrettung Zell am Ziller wurde der Patient mit dem Notarzthubschrauber Heli 4 nach Innsbruck geflogen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den Pfarrer von Zell am Ziller, Ignaz Steinwender. Über die Ursache zu dem Vorfall lagen zunächst keine weiteren Informationen vor.
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