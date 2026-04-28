Pfarrer von Zell im Wald verletzt aufgefunden

Nach der Erstversorgung durch Flugrettung und Bergrettung Zell am Ziller wurde der Patient mit dem Notarzthubschrauber Heli 4 nach Innsbruck geflogen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den Pfarrer von Zell am Ziller, Ignaz Steinwender. Über die Ursache zu dem Vorfall lagen zunächst keine weiteren Informationen vor.