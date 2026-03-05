Helene Fischer bekommt ihre eigene Barbie!

Große Ehre für Helene Fischer: Die Schlagersängerin bekommt ihre eigene Barbie! Für die 41-Jährige gleich doppelter Grund zur Freude. Denn Fischers Barbie ist Teil eines globalen Barbie-„Dream Teams“, das zum Weltfrauentag am 8. März Frauen ehrt, die Geschichte geschrieben haben.
Helene Fischer zieht bald in die Kinderzimmer ein – und das aus einem schönen Grund: Denn der Spielwaren-Riese Mattel kreierte zum Weltfrauentag eine tolle Sonder-Edition seiner berühmten Barbie-Puppen.
Fischer-Barbie zum 20-jährigen Bühnenjubiläum
Gleich acht herausragende Frauen, die in ihren jeweiligen Branchen Pionierarbeit geleistet haben, werden zum Barbie-„Dream Team“. Darunter echte Weltstars wie Tennislegende Serena Williams, die britische Fußballerin Chloe Kelly oder Forschungsastronautin Kellie Gerardi. Und eben auch Helene Fischer!
Die Würdigung fällt zudem in ein besonderes Jahr. Denn Helene Fischer feiert 2026 ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum! Seit ihrem Durchbruch Mitte der 2000er-Jahre hat sich die Schlagersängerin zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum entwickelt – mit Charterfolgen, großen TV-Shows und spektakulären Mega-Konzerten.
Kein Wunder, dass die Helene-Barbie in einem von Fischers legendärsten Bühnen-Outfits daherkommt: nämlich im blauen Glitzerbody, in dem die Fans die Sängerin während ihrer Tour 2017/2018 auf der Bühne bewundern konnten.
„Bedeutet mir unendlich viel“
Helene Fischer ist jedenfalls hin und weg über die große Ehre, die ihr mit ihrer eigenen Barbie zuteilwird. „Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit großem Stolz, eine eigene Barbie zu besitzen und Teil des Barbie-,Dream Teams‘ zu sein. Es bedeutet mir unendlich viel, ein Vorbild für so viele Kinder sein zu dürfen“ schwärmte sie.
Und verriet weiter: „Ich möchte jedem jungen Mädchen sagen: Hört auf euer Herz und vertraut eurem Bauchgefühl, denn die Antworten liegen bereits in euch. Glaubt an euch selbst, bleibt euch treu und geht euren eigenen Weg. Daran habe ich immer geglaubt: Wenn ich meinem eigenen Weg treu bleibe, kann ich alles schaffen.“
Mädchen können „alles erreichen“
Und auch Mattel feiert sein Barbie-„Dream Team“, denn: „Barbie hat stets den Glauben vertreten, dass Mädchen alles erreichen können. Von Astronautinnen bis zu CEOs, Barbie hat Grenzen überwunden und neu definiert, was möglich ist“, so Nathan Baynard, Vice President und Head of Barbie bei Mattel. „Damit inspiriert Barbie seit Generationen Mädchen dazu, groß zu träumen und an ihre eigenen Fähigkeiten zu glauben.“
Deshalb sei man stolz, dass man zum Internationalen Frauentag „dieses Vermächtnis“ mit der Sonderkollektion fortführen könne. „Wir feiern eine außergewöhnliche Gruppe globaler Pionierinnen, die den Weg für die nächste Generation ebnen. Indem wir ihre Leistungen würdigen, möchten wir Mädchen weltweit dazu ermutigen, ihre Leidenschaften zu verfolgen und ihr grenzenloses Potenzial zu verwirklichen.“
