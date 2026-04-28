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Ordensausschluss droht

Nonnen von Goldenstein flogen nun doch nach Rom

Salzburg
28.04.2026 21:08
Die drei Nonnen sind nun doch nach Rom gereist.
Die drei Nonnen sind nun doch nach Rom gereist.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Jetzt ist wohl selbst der liebe Gott mit seinem Latein am Ende! Die rebellischen Nonnen von Goldenstein stiegen am Dienstagnachmittag offenbar mit mehreren Personen im Schlepptau in ein Flugzeug und reisten nach Rom. 

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Noch am Vormittag ließen sie über ihre Helfer medienwirksam ausrichten, dass sie die Reise nicht antreten wollen. Wohl auch, um ihren weiteren Verbleib im Kloster Goldenstein nicht zu gefährden.

Zur Erinnerung: Die drei betagten Nonnen zogen im September 2025 auf eigene Faust aus ihrem Altersheim aus und kehrten gegen den Willen ihres geistigen Oberen nach Goldenstein zurück. Seitdem tobt ein heftiger Streit zwischen den Schwestern und ihrer Obrigkeit, Propst Markus Grasl. Dieser meldete sich am Dienstagabend zu Wort.

Lesen Sie auch:
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31.03.2026

Schwester „verschwunden“, Ordensausschluss droht
Er spricht von einem „Verschwinden der Schwestern“. Sollten die Schwestern bis Mittwoch nicht wieder auftauchen, würde man die Behörden informieren und Anzeige erstatten. Auch stellt er in den Raum, die Helfer hätten die Nonnen gegen ihren Willen nach Rom gebracht.

Zuletzt galt es als sicher, dass die Schwestern in ihrem Kloster bleiben dürfen. Dazu gab es sehr positive Zeichen aus dem Vatikan – die „Krone“ berichtete. Dies scheint nun nichtig. Aus Kirchenkreisen heißt es gar, dass jetzt auch ein Ordensausschluss der Schwestern im Raum stehe.

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