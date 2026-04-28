Bei Hand vor den Mund droht nun Rote Karte!

„Das ist etwas, das ich ohnehin nicht verstehe: Warum muss ein Spieler seinen Mund zudecken, wenn er etwas zu einem anderen Spieler sagt?“, hatte Infantino damals gemeint. Man müsse in so einem Fall davon ausgehen, dass der Spieler auf dem Fußball-Platz etwas gesagt hat, was er nicht gesagt haben sollte. „Wenn man nichts zu verbergen hat, hält man sich beim Sprechen nicht den Mund zu. So einfach ist das“, sagte Infantino.