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Neue Regel bei WM

Bei Hand vor den Mund droht nun Rote Karte!

Fußball International
28.04.2026 23:19
Gianluca Prestianni (re.) ist wohl der Auslöser für die Einführung der neuen Regel …
Gianluca Prestianni (re.) ist wohl der Auslöser für die Einführung der neuen Regel …(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach einer Forderung von FIFA-Präsident Gianni Infantino können Spieler, die in einer Konfrontation mit dem Gegner ihre Hand vor den Mund halten, bei der Fußball-WM mit der Roten Karte bestraft werden!

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Diese Änderung beschlossen die internationalen Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) bei einer Sondersitzung in Vancouver. Damit solle diskriminierendes Verhalten verhindert werden, teilte das IFAB weiter mit.

Ob die Regel auch in anderen Wettbewerben wie beispielsweise den Ligen oder der Champions League zur Geltung kommt, ist zunächst den Organisatoren überlassen. Es sei aber möglich, dass dies langfristig verpflichtender Bestandteil der Regeln werde, teilte das IFAB auf dpa-Anfrage mit.

FIFA-Präsident Gianni Infantino
FIFA-Präsident Gianni Infantino(Bild: AFP/ADEM ALTAN)

Infantino: „Warum muss ein Spieler seinen Mund zudecken?“
„Wenn ein Spieler seinen Mund bedeckt und etwas sagt und dies rassistische Folgen hat, dann muss er natürlich vom Platz gestellt werden“, hatte Infantino bei Sky vor knapp zwei Monaten gesagt. Mit der Hand vor dem Mund wollen Spieler auf dem Platz häufig für die Öffentlichkeit verschleiern, was sie sagen.

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„Das ist etwas, das ich ohnehin nicht verstehe: Warum muss ein Spieler seinen Mund zudecken, wenn er etwas zu einem anderen Spieler sagt?“, hatte Infantino damals gemeint. Man müsse in so einem Fall davon ausgehen, dass der Spieler auf dem Fußball-Platz etwas gesagt hat, was er nicht gesagt haben sollte. „Wenn man nichts zu verbergen hat, hält man sich beim Sprechen nicht den Mund zu. So einfach ist das“, sagte Infantino.

Die Debatte war nach einem Vorfall im Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon entbrannt. Lissabons Profi Gianluca Prestianni hatte sich in einer Auseinandersetzung mit Real-Star Vinicius Junior das Trikot vor den Mund gezogen. Prestianni stand im Verdacht, sich rassistisch geäußert zu haben. Dies bestritt er. Die Europäische Fußball-Union UEFA sperrte den Argentinier wegen einer homophoben Äußerung für sechs Spiele, davon drei zur Bewährung.

Weitere Regel verschärft
Auch in einem anderen Punkt wurden die Regeln für die WM verschärft. Spieler, die den Platz aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung verlassen, können die Rote Karte sehen. Dies gilt auch für Offizielle, die Spieler auffordern, dies zu tun. Wenn ein Team so einen Spielabbruch verursacht, wird die Partie grundsätzlich für den Gegner gewertet. Auch diese Regel gilt bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, die am 11. Juni beginnt.

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