Nächster Stammspieler verlässt die Guardiola-Elf

Noch zwei Titel möglich

Nach Bernardo Silva ist er nun bereits der zweite prominente City-Abgang im kommenden Sommer. „Das, was wir hier hatten, war unglaublich und wird für immer ein Teil von mir bleiben“, verabschiedete sich Stones per Instagram von den Fans. Dass er Manchester mit einem weiteren Titel verlassen wird ist realistisch. Am 16.5. treffen die „Citizens“ im FA-Cup-Finale auf Chelsea und auch in der Liga liefert man sich einen Titelkampf mit dem FC Arsenal.