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Umbruch bei ManCity

Nächster Stammspieler verlässt die Guardiola-Elf

Fußball International
28.04.2026 20:55
John Stones verlässt im Sommer Manchester City.
John Stones verlässt im Sommer Manchester City.(Bild: AFP/OLI SCARFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Umbruch bei Manchester City geht weiter. John Stones verlässt im Sommer nach zehn Jahren und 293 Spielen die „Citizens“. Neben Bernardo Silva ist der Engländer bereits der zweite prominente Verlust für die Guardiola-Elf.

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55 Millionen Euro legte Manchester City 2016 für das damalig 22-jährige Verteidiger-Talent vom FC Everton auf den Tisch. In 293 Spielen war Stones maßgeblich am Erfolg der „Citizens“ in den letzten zehn Jahren beteiligt. Sechs Meistertitel, zwei Pokalsieg, eine Klub-Weltmeisterschaft und einen Champions-League-Titel konnte der Innenverteidiger in seiner Laufbahn feiern.

ManCity-Trainer Pep Guardiola
ManCity-Trainer Pep Guardiola(Bild: AP/Kin Cheung)

„Toller Mensch und Top-Spieler“
Unter Trainer Pep Guardiola entwickelte sich der Engländer zu einem der spielstärksten Innenverteidiger der Welt. „Er war mein erster Transfer, als ich hier ankam. Er ist einfach ein toller Mensch und ein Top-Spieler“, schwärmte der spanische Coach über Stones.

Noch zwei Titel möglich
Nach Bernardo Silva ist er nun bereits der zweite prominente City-Abgang im kommenden Sommer. „Das, was wir hier hatten, war unglaublich und wird für immer ein Teil von mir bleiben“, verabschiedete sich Stones per Instagram von den Fans. Dass er Manchester mit einem weiteren Titel verlassen wird ist realistisch. Am 16.5. treffen die „Citizens“ im FA-Cup-Finale auf Chelsea und auch in der Liga liefert man sich einen Titelkampf mit dem FC Arsenal.

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