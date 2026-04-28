Charles vor US-Kongress: „Brauchen Zusammenhalt“

Vor der Rede hatte Trump das Königspaar bei einer Militärparade im Garten des Weißen Hauses empfangen. Während vier F-35-Kampfjets über den Himmel zogen, sprach Trump über die außergewöhnliche Allianz beider Länder. „In den Jahrhunderten seit unserer Unabhängigkeit gab es für die Amerikaner keine engeren Freunde als die Briten“, sagte Trump vor dem Weißen Haus. Das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten teilten „dieselbe Wurzel, sprechen dieselbe Sprache, teilen dieselben Werte“, sagte der Republikaner.