In diese Ligen zieht es die zwei Talente des VSV!

Villachs Top-Talente Paul Sintschnig und Nico Uschan haben in der ICE-Liga letzte Saison groß aufgezeigt, jetzt werden sie natürlich von Klubs in Europa und Nordamerika gejagt. Verteidiger Uschnig (18) hat schon eine Entscheidung getroffen, Stürmer Sintschnig (17) überlegt noch. Beide Cracks haben eine Ausstiegsklausel ins Ausland. Beim KAC haben zwei Routiniers verlängert.
Zwei VSV-Talente haben sich heuer in der ICE-Liga in die Auslage gespielt: Natürlich buhlen jetzt viele Top-Klubs in Nordamerika und Europa um die zwei Jung-Adler. Beide haben noch einen Vertrag beim VSV, besitzen aber eine Ausstiegsklausel für das Ausland.
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