Historische Halbzeit bei Bayern München gegen PSG

Strittiger Hand-Elfmeter

Doch nur 8 Minuten später klingelte es erneut, diesmal in Tor vom PSG-Schlussmann, der einen Olise-Schuss aus dem Netz holen musste. Kurz vor der Halbzeit dann eine strittige Elfmeter-Situation – Bayern-Verteidiger Alphonso Davies bekam den Ball nach einer Flanke an den Arm, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt – 3:2 für den Vorjahressieger.