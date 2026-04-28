Historische Halbzeit bei Bayern München gegen PSG

Wenn Fußball-Giganten aufeinander treffen, enstehen historische Momente. Das 3:2-Spektakel in der ersten Halbzeit des Halbfinal-Hinspiels der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München steht nun in den Rekordbüchern...
Denn noch nie fielen fünf Tore in der ersten Halbzeit eines Champions-League-Halbfinalspiels. Bayern-Stürmer Harry Kane brachte die Münchner nach 17 Minuten per Elfmeter in Führung, ehe Khvicha Kvaratskhelia nur acht Minuten später ausglich. Nach 33 Spielminuten sorgte PSG-Mittelfeld-Motor Joao Neves für die Paris-Führung.
Strittiger Hand-Elfmeter
Doch nur 8 Minuten später klingelte es erneut, diesmal in Tor vom PSG-Schlussmann, der einen Olise-Schuss aus dem Netz holen musste. Kurz vor der Halbzeit dann eine strittige Elfmeter-Situation – Bayern-Verteidiger Alphonso Davies bekam den Ball nach einer Flanke an den Arm, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt – 3:2 für den Vorjahressieger.
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