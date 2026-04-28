Ex-NBA-Profi gestand Insiderwetten und Pokerbetrug

In dem Wett- und Mafia-Skandal, der die National Basketball Association (NBA) im vergangenen Jahr erschüttert hat, gibt es ein erstes Geständnis! Der ehemalige Profi und Co-Trainer Damon Jones gab bei einer Anhörung vor dem Bundesgericht in Brooklyn (New York) zu, Insiderinformationen genutzt zu haben, um Anbieter von Sportwetten zu hintergehen. Zudem räumte er ein, „hochkarätige Spieler“ für Pokerrunden angeworben zu haben – die Spiele seien allerdings manipuliert gewesen.