Gestohlener Lkw tauchte in Italien wieder auf

Einen „Wochenend-Trip“ der besonderen Art hatten bislang unbekannte Täter geplant: Sie entwendeten einen Lkw aus Anthering und fuhren damit ins benachbarte Italien. Der Ausflug war allerdings nur von kurzer Dauer: Die Polizei konnte das gestohle Fahrzeug orten und sicherstellen.
Drei bislang unbekannte Täter haben am späten Sonntagabend, ungefähr gegen 23 Uhr, einen Lastkraftwagen von einem Firmengelände in Anthering gestohlen.
Eine noch in der Nacht zum Montag eingeleitete GPS-Ortung führte die Ermittler auf die Spur des gestohlenen Fahrzeugs. Demnach befand sich der Lkw zu diesem Zeitpunkt bereits in der italienischen Stadt Udine.
Am Montagmorgen gelang es italienischen Polizeikräften, das Fahrzeug ausfindig zu machen und sicherzustellen. Der Lkw konnte in weiterer Folge dem rechtmäßigen Besitzer wieder übergeben werden.
Die drei mutmaßlichen Täter sind weiterhin flüchtig. Die Ermittlungen zur Identität der Verdächtigen sowie zum Tathergang dauern an.
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