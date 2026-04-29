Mutter: „Keiner ist wirklich für die Kinder da!“

„Mir fehlen die Worte. Ich finde es einfach schlimm. Keiner ist für die Kinder da“, ist Vanessa Huber schockiert über die Pleite des Tageselternzentrums (TEZ). Nach langem Auf und Ab seit Anfang Februar, meldete dieses am Montag Insolvenz an. Davon betroffen sind 160 Mitarbeiter und etwa 500 betreute Kinder im ganzen Bundesland Salzburg – die „Krone“ berichtete darüber bereits.