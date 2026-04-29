Mutter: „Keiner ist wirklich für die Kinder da!“

Die Pleite des Tageselternzentrums (TEZ) in Salzburg bringt viele Familien in Not. Sie wissen nicht, wie es weitergeht und befürchten Schlimmes. Vor allem Mütter müssten bei einem Aus wohl ihre Arbeitsstunden reduzieren. Die „Krone“ hat mit Vanessa Huber – selbst betroffene Mutter – gesprochen.
„Mir fehlen die Worte. Ich finde es einfach schlimm. Keiner ist für die Kinder da“, ist Vanessa Huber schockiert über die Pleite des Tageselternzentrums (TEZ). Nach langem Auf und Ab seit Anfang Februar, meldete dieses am Montag Insolvenz an. Davon betroffen sind 160 Mitarbeiter und etwa 500 betreute Kinder im ganzen Bundesland Salzburg – die „Krone“ berichtete darüber bereits.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.