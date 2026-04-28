Worauf Salzburg-Trainer Beichler jetzt hofft

Der Gang zu den eigenen Fans fiel den Bullen einmal mehr in dieser Saison schwer. Rund 300 hatten den Vizemeister nach Hütteldorf begleitet, am Ende gab es aber nichts zu feiern. Im Gegenteil: Zum bereits achten Mal in dieser Saison verlor Salzburg ein Bundesligaspiel. Das ist längst Höchstwert in der Bullen-Ära.