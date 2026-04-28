Worauf Salzburg-Trainer Beichler jetzt hofft

Red Bull Salzburg kassierte gegen Rapid die bereits achte Pleite der laufenden Saison und ließ damit einmal mehr unnötige Punkte liegen. Trainer Daniel Beichler hat die Hoffnung aber nicht aufgegeben und setzt auf eine Eigenschaft seines Teams.
Der Gang zu den eigenen Fans fiel den Bullen einmal mehr in dieser Saison schwer. Rund 300 hatten den Vizemeister nach Hütteldorf begleitet, am Ende gab es aber nichts zu feiern. Im Gegenteil: Zum bereits achten Mal in dieser Saison verlor Salzburg ein Bundesligaspiel. Das ist längst Höchstwert in der Bullen-Ära.
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