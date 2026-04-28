Kind verletzt: Krampus (18) will unschuldig sein

Urteil noch ausständig

Die beiden Kinder und ihre Eltern zeigten sich jedoch vor Gericht überzeugt, die Maske des Täters klar identifiziert zu haben – dank der rechts aus dem Mund hängenden Zunge. „Zu 100 Prozent“, sagte der Vater auf Vorlage von Fotos. Auch die beiden verletzten Geschwister waren sich im Gerichtssaal recht sicher. Ob es noch am Dienstag ein Urteil gibt, ist offen. Der Staatsanwalt regte übrigens eine Gegenüberstellung der Krampusse in voller Montur im Gerichtssaal an. Ob der Richter dem Wunsch nachkommt, war aber unsicher.